Протесты уральцев помогли директору школы сохранить работу

Директор единственной школы №8 в селе Косулино, что находится недалеко от Екатеринбурга, продолжит работать на прежнем месте. Благодаря жителям села - родителям учеников и сотрудникам образовательного учреждения, решение об увольнении Ольги Черемисиной власти отменили, теперь она сохранила свою должность, в которой проработает неопределенное время. Об этом Накануне.RU сообщила одна из родителей Наталья.

"Главное, что Ольга Викторовна на месте, для нас это самое главное", - сказала Наталья.

В ноябре 2018 года родители школьников и учителя негативно восприняли неожиданное увольнение Черемисиной, которая много лет, по их словам, действовала в интересах учебного заведения. Местные жители связывают конфликт со строительством новой школы в поселке, за которую с 2015 года выступает Черемисина – якобы у нее и главы БГО Андрея Горбова возникли разногласия по этому вопросу.

Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, так как после митингов жителей села в Косулино приехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, пообещал заняться проблемой и помочь с финансированием.