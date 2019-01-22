22 Января 2019
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Протесты уральцев помогли директору школы сохранить работу

Директор единственной школы №8 в селе Косулино, что находится недалеко от Екатеринбурга, продолжит работать на прежнем месте. Благодаря жителям села - родителям учеников и сотрудникам образовательного учреждения, решение об увольнении Ольги Черемисиной власти отменили, теперь она сохранила свою должность, в которой проработает неопределенное время. Об этом Накануне.RU сообщила одна из родителей Наталья.

"Главное, что Ольга Викторовна на месте, для нас это самое главное", - сказала Наталья.

В ноябре 2018 года родители школьников и учителя негативно восприняли неожиданное увольнение Черемисиной, которая много лет, по их словам, действовала в интересах учебного заведения. Местные жители связывают конфликт со строительством новой школы в поселке, за которую с 2015 года выступает Черемисина – якобы у нее и главы БГО Андрея Горбова возникли разногласия по этому вопросу.

Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, так как после митингов жителей села в Косулино приехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, пообещал заняться проблемой и помочь с финансированием.

Косулино, митинг "при свечах" педагогов и жителей(2018)|Фото: vk.com/профсоюз "Учитель"

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Протесты уральцев помогли директору школы сохранить работу

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Теги: Косулино, Ольга Черемисина, Андрей Горбов, школа, протест



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