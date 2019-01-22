Никаких федераций и особых статусов не будет, - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет только унитарным государством. Об этом он сказал на Софийской площади в Киеве по случаю "Дня соборности".

"Всем должно быть понятно: Украина - унитарное государство, с одним государственным языком. Никаких федераций и никаких специальных статусов", - сказал олигарх.

Также он пообещал, что через "год-два, от силы три" люди наконец ощутят плоды реформ. "Самое худшее уже позади", - пообещал Порошенко.

Ранее он признал Украину одной из беднейших стран Европы. По его словам, он был бы рад отказаться от кредитов МВФ, но вынужден брать новые, чтобы отдать старые.