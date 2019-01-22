22 Января 2019
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Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф около 19 млн евро

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился на 23-месячный тюремный срок, признав свою вину в налоговых преступлениях, совершённых в период с 2011 по 2014 год.
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Как сообщает Championat.com со ссылкой на издание "Football Italia", согласно испанскому законодательству португалец не будет отбывать данный срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Нападающий заплатит штраф в размере 18,8 млн евро.

По данным следствия, Роналду, выступая за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, общий ущерб государству Испании составил 14,7 млн евро.

Напомним, этим летом пятикратный обладатель "Золотого мяча" перебрался в "старую синьору" из "Реала", за который выступал с 2009 года. Сумма трансфера составила порядка 110 млн евро. В январе португалец выиграл первый трофей с новым клубом.

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Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф около 19 млн евро

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Теги: Криштиану Роналду, неуплата налогов, штраф, суд



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