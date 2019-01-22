"Красное & Белое" "слилось" после обысков: "Закон монополизации сильнее закона конкуренции"

Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" будут "слиты" в одну большую компанию, которая станет третьим по обороту ретейлером в розничной торговле РФ после "Магнита" и "X5 Retail Group" ("Пятерочка", "Карусель", "Перекресток" и другие). Эксперты считают, что перед основателем сети "Красное & Белое", бизнесменом Сергеем Студенниковым могут открыться новые возможности, с другой стороны, не исключено, что такой шаг для начинавшего работу на Южном Урале бизнесмена был вынужденным.

Информация о слиянии компаний появилась вскоре после того, как на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов, однако на данный момент ничего не нашли.

Сеть "Красное & Белое" зародилась на Южном Урале - в начале 90-х годов прошлого века Сергей Студенников основал холдинг, занимавшийся дистрибуцией алкоголя и табака. Первый магазин КБ был открыт в городе Копейске Челябинской области 11 августа 2006 года. В этом же году сеть состояла из 8 магазинов, в 2007 году из 38. В сентябре 2018 г. Bloomberg включил Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Войти в этот рейтинг бизнесмен смог благодаря тому, что в 2017 г. продажи ритейлера выросли на 50% (до 215 млрд руб.) и еще на 40 % - в 2018-м.



Еще недавно в "КБ" шутили над обысками

С 1 января 2019 года в регионах России запретили продажу алкогольной продукции в помещениях, которые переведены из жилого в нежилой фонд, и расположены в цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. Например, такой закон принят в граничащей с Южным Уралом Курганской областью. После этого в городах стали закрываться отдельные торговые точки алкомаркетов. Как отметили в агентстве недвижимости "LAPINA", активное развитие сети "Красное & Белое" уже отразилась на рынке аренды торговых помещений.

"Данная компания отличается крайне сложной формой договора, которую готов принять не каждый арендодатель. Так, сеть возлагает на владельца помещения большое число дополнительных требований, например, приведение объекта в соответствие с требованиями закона. Стоит добавить, что не все готовы идти на дополнительные расходы ради привлечения такой сети", - рассказали Накануне.RU эксперты агентства.

Московский экономист, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Накануне.RU отметил, что перед Студенниковым сейчас стоят новые задачи, решение которых откроет перед ним и новые возможности.

"То, что случилось такое серьезное объединение компаний, говорит о том, что закон о монополизации в рыночном хозяйстве сильнее закона конкуренции. На рынке мало игроков, и "Красное & Белое" приобретает здесь дополнительные возможности для развития своего бизнеса, включаясь в эту систему", - отметил эксперт.

По мнению челябинского политолога Андрея Лаврова, сеть "Красное & Белое" играла вне писаных правил рынка.

"Все государства всегда существуют на фоне конкуренции. Государство - это инструмент решения вопросов конкуренции о ресурсах. "Красное & Белое" вдруг решило, что можно играть вне правил. Играть очень удачно и очень успешно, очень цинично, разумеется. Помните фразу "Боливар не выдержит двоих?" Совершенно очевидная здесь ситуация - они попытались строить работу по законам дикого бизнеса: никакой социалки, никакого пиара, ничего там не было", - сообщил Накануне.RU Андрей Лавров.

Он не исключает, что "КБ" было поглощено не без силового ресурса: "Просто отжали у человека контроль над его дико успешным бизнесом".

Здесь стоит отметить, что у Студенникова в новом объединенном формате будет 49% акций новой сети, 51 же процент будет находиться в руках "Дикси" (основана в Москве) и "Бристоля" (основана в Нижнем Новгороде).

"Он - человек очень странный, я много о нем знаю (о Сергее Студенникове, - прим.). Бесспорно, он - эффективный менеджер. Но его время прошло, прошло время эффективных менеджеров, наступило время грамотных технократов. Пока он был региональным игроком, он особо никого не волновал. Крупные компании сжирают тех, кто с ними пытается конкурировать", - добавил Лавров.

Эксперт также отметил, что присутствие таких огромных федеральных сетей очень вредно для государства.

"Это удешевляет, все понятно, но мелкий бизнес и средний класс - это основа стабильности любого государства. Маленькие магазинчики и ресторанчики, где работает одна семья и два нанятых кухонных работника - вот это стабильность государства. Если у нас только крупный бизнес, а дальше нищета - это социальный разрыв, который грозит потрясениями", - отметил Андрей Лавров.