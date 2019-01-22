22 Января 2019
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Политика В России

Песков: В частных расследованиях убийства журналистов в ЦАР много конспирологии

В Кремле заявили, что ориентируются на данные следствия, а не средств массовой информации в вопросе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в "Московском комсомольце", в которой содержатся фрагменты дипломатической переписки сотрудников посольства России в ЦАР.

В статье обращается внимание, что ни российская, ни африканская сторона не проявляют активности.

По словам Пескова, речи о дипломатической почте не идет. Пресс-секретарь указал на множество неточностей в материале, сообщает "Интерфакс".

В Кремле принимают к сведению частные попытки проведения расследования убийства российских журналистов в ЦАР, однако конспирологические версии их гибели вряд ли можно считать серьезным подходом, заявил Песков.

Напомним, ранее в СМИ появились промежуточные результаты расследования Центра "Досье" Михаила Ходорковского об убийстве в Центральной Африканской республике трех российских журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В нем утверждается, что сотрудник местной жандармерии Эммануэль Котофио через некого "военного советника в ЦАР", гражданина России Александра Сотова связан со структурами "группы Вагнера". В свою очередь в российских и зарубежных СМИ принято считать, что эта группа тесно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Публикуются также данные биллинга телефонов, которые, предположительно, могли принадлежать Котофио и Сотову. Судя по ним, перед приездом журналистов в африканскую республику и во время их пребывания в стране Котофио созванивался с Сотовым и с водителем журналистов Бьенвеню.

"Жандарм координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина и контролировал водителя группы", - пишет "Новая газета", ознакомившаяся с материалами расследования.

Также публикуются и данные о геолокации смартфона жандарма ЦАР Эммануэля Котофио. Судя по ним, в момент убийства журналистов он находился рядом.

СКР прокомментировал расследование, обвинив Центр Ходорковского в просчетах, которые привели к гибели российских журналистов в ЦАР.

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Песков: В частных расследованиях убийства журналистов в ЦАР много конспирологии

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Теги: дмитрий песков, цар, журналисты, расследования



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