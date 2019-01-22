22 Января 2019
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В Екатеринбурге хотят построить биатлонный центр, как в Германии

При строительстве биатлонного центра в Екатеринбурге планируется использовать опыт Германии.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, свердловская делегация посетила немецкий Рупольдинг, где находится один из лучших в мире биатлонных центров: поездка была организована для знакомства с передовым опытом строительства таких комплексов.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина, который был в составе делегации, в ближайшие годы такой центр планируется построить вблизи уральской столицы - на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базы "Динамо".

Ожидается, что многофункциональный биатлонный комплекс будет соответствовать всем мировым стандартам: здесь должны появиться лыжный стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы, катки, а также просторные автомобильные парковки.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года известный уральский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. А вчера стало известно, что он собрался стать депутатом Госдумы.

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В Екатеринбурге хотят построить биатлонный центр, как в Германии

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Теги: Екатеринбург, Германия, биатлон



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