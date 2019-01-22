Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу в Екатеринбурге обесценен

На заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию вскрылась информация, что памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, возведённый в областной столице в 1962 году, имеет "нулевую" отстаточную стоимость, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эта неожиданная тема прозвучала при обсуждении деятельности муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Зеленстрой". Депутат гордумы Дмитрий Сергин обнаружил среди объектов, находящихся на балансе МБУ, этот памятник: при его стоимости почти 44 млн руб. (по оценкам 1962 года), в настоящее время в графе "остаточная стоимость" значится "00 рублей 00 копеек".

"Это бесценный памятник с точки зрения исторического наследия и патриотизма, не знаю, может быть, "бухгалтерия" - бездушная и беспощадная - так посчитала, но мне кажется, что это не очень правильно", - заявил депутат, отметив, что стоимость бюста писателю Павлу Пажову 1956 года постройки - 4,6 млн руб. - почти не изменилась.

Как в дальнейшем пояснила и.о. председателя комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова, "бухгалтерию" (по определению Сергина) формирует департамент мэрии по имуществу, а ремонт памятника давно не проводился, поэтому и появилась такая цифра.

Заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов добавил, что бюст Бажова подвергался капитальному ремонту, поэтому его балансовая стоимость сохранилась.

"Памятник Уральскому танковому корпусу мы тоже будем ремонтировать, соответственно вырастет и его стоимость на сумму понесённых затрат", - пояснил чиновник.

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса расположен на привокзальной площади Екатеринбурга, открыт 23 февраля 1962 года. Монумент посвящен героизму воинов в Великой Отечественной.

В 2012 году площадь стала местом для политических баталий, здесь прошел митинг людей труда в поддержку Владимира Путина на выборах, акция была инициирована после выступления на "прямой линии" Игоря Холманских. На митинг к памятнику некоторые даже предлагали пригнать танк с УВЗ - для устрашения столичной оппозиции.