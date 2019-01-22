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Происшествия Свердловская область

Одна - погибла, у второй - обморожение. В МЧС рассказали о туристках, которые потерялись на севере Свердловской области

В региональном ГУ МЧС сообщили подробности о найденных туристках, которые заблудились на севере Свердловской области 19 января. По данным спасателей одна из девушек погибла, а у второй - обморожение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в 14.45 по местному времени группа спасателей, которая бортом МЧС России была доставлена в зону поиска, нашла девушек. К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения уже не подавала признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска", - добавили в ведомстве.

Напомним, 19 января девушки вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что они находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолете.

Поисковая операция продолжалась трое суток.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

Напомним, минувшей ночью пропавшие туристы выходили на связь.

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Одна - погибла, у второй - обморожение. В МЧС рассказали о туристках, которые потерялись на севере Свердловской области

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Теги: снегопад, туристки, розыск, СКР



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