Канада может передать Мэн Ваньчжоу США

Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если финансовый директор "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу будет выдана Соединённым Штатам.

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Как передаёт South China Morning Post, запрос об экстрадиции Мэн был подан американцами послу Канады в США.

После задержания китайского топ-менеджера в КНР были арестованы двое канадцев, а ранее осуждённому гражданину Канады наказание было изменено с длительного тюремного срока на смертную казнь. Вскоре после этого, Мэн Ваньчжоу была выпущена под домашний арест. Однако ей запрещено покидать Ванкувер и даже приближаться к аэропорту. Хот Мэн не нарушала никаких канадских законов, до сих пор существует угроза её экстрадиции в США. Там ей грозит обвинение в нарушении санкций против Ирана и заключение на срок до 25 лет. Крайний срок подачи запроса на экстрадицию – 30 января.