Обрушение горной породы произошло на шахте в Коми

Обрушение горной породы произошло на шахте "Воргашорская" в Коми.

По предварительной информации, пострадавших нет. Работники поднимаются на поверхность, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Шахта принадлежит АО "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь").

Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4 шахты в Соликамске. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты.

Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.