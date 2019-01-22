Обрушение горной породы произошло на шахте в Коми
Обрушение горной породы произошло на шахте "Воргашорская" в Коми.
По предварительной информации, пострадавших нет. Работники поднимаются на поверхность, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.
Шахта принадлежит АО "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь").
Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4 шахты в Соликамске. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты.
Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.