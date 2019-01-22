Спасатели нашли туристок, которые потерялись на севере Свердловской области

Спасатели нашли двух туристок, которые потерялись 19 января на севере Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, эвакуация будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России.

"Подробности чуть позже", - добавили в ведомстве. Пока не известно, живы девушки или нет.

Напомним, 19 января они вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолете. Поисковая операция продолжается уже третьи сутки.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

Напомним, минувшей ночью пропавшие туристы снова выходили на связь.