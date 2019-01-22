Замгубернатора Зауралья по соцполитике ушла со своей должности

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева покинула должность, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правительстве региона.

Официально это известие в пресс-службе главы Зауралья пока не прокомментировали.

Источник сообщил, что Бугаева покинула должность по собственному желанию.

"Она - высококлассный специалист, но возрастной. Высокий тем работы нового состава правительства оказался для нее не по силам. Надеюсь, что она найдет себе должность по душе, но более спокойную", - отметил источник.

Напомним, Ирина Бугаева заняла пост замруководителя региона в середине ноября прошлого года.