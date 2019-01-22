Бывший тренер Головина может возглавить "Лион"

Французские СМИ сообщили, что бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим скоро может вернуться к работе. Называется возможный клуб, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, специалист был отправлен в отставку в октябре прошлого года. Под его руководством "Монако" опустилось в зону вылета из Лиги 1.

По данным L'Equipe, новым клубом португальского тренера может стать "Лион": кандидатуру Жардима якобы продвигает известный израильский агент Пини Захави. Он тесно работает с клубом и представляет интересы сразу нескольких его игроков. Однако в настоящий момент пост наставника "Лиона" занят - его занимает Бруно Женезио.

Напомним, с прошлого года за "Монако" играет российский полузащитник Александр Головин. Он оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции по итогам 2018 года.