22 Января 2019
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Общество Центральный ФО

"Яхты у олигархов не пробовали отнимать"? В Туле разогнали торгующих на улице пенсионеров

Большой резонанс в Сети получило видео из Тулы, на котором запечатлен разгон торгующих на улице пенсионеров.

Как сообщает автор ролика, все произошло еще 18 января на остановке "Поликлиника" (ул. Металлургов), где прошел один из рейдов по выявлению точек несанкционированной торговли. Якобы организатором выступила администрация Пролетарского района Тулы.

Очевидцы описывают происходящее, как "налет" и "погром", который провели некие люди в оранжевых жилетах, к тому же, якобы без участкового.

"Почему в 21 веке таким образом проводятся рейды? И не против каких-то иностранцев, а против собственных пенсионеров, многие очень сильно перепугались", – пишет автор ролика.

По его словам, на видео попал не весь погром, до этого было "еще страшнее".

На видео слышны уговоры пенсионеров: "Не ломайте, пожалуйста, стул!", "Не отдам стол". Однако "оранжевые жилеты" продолжили свое дело.

Погром пенсионеров активно комментируют в Сети.

"Яхты у олигархов не пробовали отнимать?!" – отреагировала пользователь соцсети "В контакте" Валентина.

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"Яхты у олигархов не пробовали отнимать"? В Туле разогнали торгующих на улице пенсионеров

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Теги: разгон пенсионеров, оранжевые жилеты



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