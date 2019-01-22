Свердловских водителей предупредили о наледи на дорогах

В связи с осложнением дорожных условий Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными, об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима.

"Из-за перепадов температур под снежным покровом может образоваться наледь, на которой затрудняется торможение автомобиля, автолюбителю необходимо позаботиться о верной и безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущего транспортного средства", - добавили в ведомстве.

Также, следует учитывать ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов шквального бокового ветра.

Пешеходам рекомендуем при переходе проезжей части строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.