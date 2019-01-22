22 Января 2019
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Чиновники готовят большое совещание в мэрии Екатеринбурга по поводу 024 маршрута

В мэрии Екатеринбурга на этой неделе состоится большое совещание по поводу отмены 024 маршрута. Как сообщил Накануне.RU депутат Госдумы Дмитрий Ионин, мероприятие запланировано на пятницу, 25 января.

По словам депутата, решение о проведении совещания было принято в ходе встречи парламентария с главой Екатеринбурга Александром Высокинским 19 января. На совещании в мэрии предполагается присутствие всех должностных лиц администрации города, которые отвечают за этот транспортный вопрос. Дмитрий Ионин тоже заявил о своем участии.

"Я подтверждаю. У меня как раз день рождения 25 января. Надеюсь, что мне подарят хорошие новости по 024 маршруту", - сказал Накануне.RU депутат.

Он также намерен привести на встречу трех-четырех активистов из числа жителей, которые собирали подписи за возвращение маршрута. В течение трех дней депутат совместно с представителями инициативной группы будут собирать все жалобы от горожан по поводу того, как повлияла отмена 024 маршрута на транспортную доступность.

По информации парламентария, свое желание принять участие в совещании уже высказал депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков, там также будет и депутат Госдумы Андрей Альшевских, который ранее вступался за горожан по этому вопросу.

В мэрии Накануне.RU сообщили, что совещание, скорее всего, будет рабочим.

Известно, что отменой 024 маршрута заинтересовался и полпред УрФО Николай Цуканов, по наставлению которого еще на прошлой неделе ГФИ по Свердловской области Михаил Каган передал в администрацию города рекомендацию по восстановлению этого маршрута. Как написал на странице в Facebook Ионин, бумага от полпредства пришла в мэрию в четверг, 17 января.

При этом стоит отметить, что городские чиновники накануне отчитались о рейде на Сортировку и Вторчермет, который они провели по маршруту 024. Однако они в очередной раз заявили, что никакого транспортного коллапса из-за отмены "маршрутки" нет, а вместо 024 можно пользоваться другими автобусами и трамваями.

Напомним, что на прошлой неделе инициативная группа протестующих горожан побывала на приеме у заместителя главы города по транспорту Алексея Бубнова, люди остались недовольны встречей. В мэрии, в свою очередь, заявили, что работают над полученными от горожан вопросами.

Стоит добавить, что вместе с 024 маршрутом 1 января 2019 года отменили и 04 маршрут. Жители ЖБИ тоже выражали недовольство такими изменениями. По мнению городских властей, данные маршруты дублировали другие.

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Чиновники готовят большое совещание в мэрии Екатеринбурга по поводу 024 маршрута

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Теги: 024, маршрут, отмена маршрута, совещание



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