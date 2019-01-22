22 Января 2019
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Наука и техника В России

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Снято ограничение доступа с 17 IP-подсетей Amazon, уточнили в РКН. Установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram, заблокированного в России.

21 января пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера.

По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с утра понедельника начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки российских пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе мировых компаний-гигантов Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

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Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов Amazon

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Теги: роскомнадзор, telegram, аmazon



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