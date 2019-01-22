22 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

По всей Украине захватывают храмы канонической УПЦ

По всей Украине, но больше всего в селах западных областей, идут захваты храмов канонической УПЦ и "перевод" их в новосозданную раскольническую "единую церковь". Во всей случаях схема одинакова: на каком-либо собрании, как правило с участием местных властей и группы поддержки, принимается решение о "переводе", и боевики с участием раскольников захватывают храм.
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В селе Будное Винницкой области храм св. вмч. Димитрия Солунского так "перевели" в раскол. В селе Ростоки Тернопольской области захвачен Свято-Троицкий храм. Община обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой вернуть им захваченный храм, но вместо ответа олигарх продолжает призывать верующих добровольно переходить в раскол.

В Одессе настоятеля храма свв. Кирилла и Мефодия на территории Военной академии протоиерея Сергея Дмитриева выгнали из храма, который он восстанавливал и с 2002 года был его настоятелем.

В селе Положево Волынской области раскольники объявили о "переходе" монастырского храма св. вмч. Димитрия Солунского. При этом храм построен на частном участке настоятеля Свитязского Петро-Павловского монастыря. Настоятель архимандрит Арсений (Демьянчук) заявил в полицию, но там отказались вмешиваться.

В селе Урвенна Ровенской области на собрании села "перевели" Свято-Казанский храм. Председатель председатель районной администрации Сергей Кондрачук радостно сообщил в Facebook, что "время идеи пришло". Настоятель протоиерей Андрей Остапюк подчеркивает, что прихожане отказались участвовать в собрании, не имеющем права решать церковные вопросы.

В селе Броница на Волыни боевики взломали замки и захватили местный храм, хотя накануне община проголосовала против ухода в раскол. Его настоятель Сергей Голодюк обратился в полицию, но та только разрешила забрать все необходимое для совершения богослужений и отпечатала храм.

Также в волынских селах Скобелка, Берестечко, Кутров, Ничеговка боевики при поддержке местных властей пытаются "перевести" общины в раскол, заявил спикер Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский.

26 января местная власть поселка Браилов Винницкой области в лице поселкового главы Валерия Резидента инициирует сборы по переходу двух общин в раскол и собирает для этого подписи, хотя принятый Радой закон четко говорит, что решение может принять только община, а она единогласно поддержала предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Однако закон, судя по всему, никто соблюдать не собирается, а власть вовсю использует админресурс. В связи с этим замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич призвал верующих быть "социально и политически более активными".

Всего за месяц с небольшим после объединения раскольников на Украине были захвачены около ста храмов, преимущественно в селах западных областей. Такую статистику приводят украинские СМИ, а на днях об этом заявили в администрации Порошенко.

Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что юридически никакого объединения не произошло и две раскольнические организации продолжают существовать, а храмы и общины переводят в киевский "патриархат". Томос от Фанара лишь стал информационный прикрытием для рейдерства. Член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель общественной организации "ФНКА "Украинцы России" Богдан Безпалько прогнозировал, что церковное рейдерство будет только нарастать.

При этом на Фанаре поддержали захват храмов. Об этом косвенно заявил посланник стамбульского патриарха Варфоломея архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) из США в интервью ВВС-Украина, говоря о поддержке антицерковных инициатив киевской власти.

Петр Порошенко, Украина, собор раскольников(2018)|Фото: strana.ua

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По всей Украине захватывают храмы канонической УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол



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