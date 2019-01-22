К задержанным за пикет в защиту Курил левым активистам едет Вика Цыганова

К задержанным за пикет у посольства Японии левым активистами едет Вика Цыганова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"На патриотическом русском митинге 20 января выступала Вика Цыганова, сейчас поговорил с ней, она готова выехать к ОВД Красносельское, где томятся 11 товарищей, задержанные за русский бунт возле посольства Японии. Русские не задаются! Крым наш и Курилы наши!" - написал он.

Напомним, что ранее стало известно, что полицейские задержали 11 активистов "Левого фронта" и КПРФ на пикете в защиту Курил. Акция протеста проходит в преддверии встречи в Москве премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.