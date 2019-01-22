22 Января 2019
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Митинг против сдачи Курил. Репортаж

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Политика Центральный ФО В России

К задержанным за пикет в защиту Курил левым активистам едет Вика Цыганова

К задержанным за пикет у посольства Японии левым активистами едет Вика Цыганова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"На патриотическом русском митинге 20 января выступала Вика Цыганова, сейчас поговорил с ней, она готова выехать к ОВД Красносельское, где томятся 11 товарищей, задержанные за русский бунт возле посольства Японии. Русские не задаются! Крым наш и Курилы наши!" - написал он.

Напомним, что ранее стало известно, что полицейские задержали 11 активистов "Левого фронта" и КПРФ на пикете в защиту Курил. Акция протеста проходит в преддверии встречи в Москве премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.

Левых активистов задержали во время пикета в защиту Курил у посольства Японии(2019)|Фото: vk.com/leftfront

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К задержанным за пикет в защиту Курил левым активистам едет Вика Цыганова

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Теги: Вика Цыганова, Курилы



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Ранее 22.01.2019 12:21 Мск На пикете у посольства Японии начались задержания коммунистов

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