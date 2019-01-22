На пикете у посольства Японии начались задержания коммунистов

11 человек задержали полицейские на пикете против сдачи Курильских островов у посольства Японии.

Как сообщает телеграм-канал члена президиума ЦК КПРФ Сергея Обухова, правоохранители объяснили свои действия тем, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники.

Также отмечается, что все задержанные - активисты "Левого Фронта" и КПРФ.

Напомним, глава японского кабмина Синдзо Абэ 22 января посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным. По данным СМИ, Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи.