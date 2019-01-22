22 Января 2019
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Политика За рубежом

Американские СМИ узнали о 10-летнем сотрудничестве ЦРУ и разведки Северной Кореи

Американские СМИ выяснили, что сотрудники ЦРУ США и разведки Северной Кореи на протяжении последних 10 лет поддерживали тесные связи.
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Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома, стороны проводили консультации, а американские представители не раз посещали Пхеньян. По данным газеты, большинство сведений об этих контактах засекречены, но удалось выяснить, что Северную Корею посещали заместители главы ЦРУ Майкл Морелл и Эврил Хейнс.

Издание пишет, что консультации начались еще в 2009 году: тогда ключевую роль в развитии этого направления сыграл представитель ЦРУ Джозеф Детрани, с 2012 года его обязанности перешли к Мореллу, а затем к Хейнс.

ЦРУ, штаб-квартира(2016)|Фото: nineoclock.ro

При этом ключевым контактным лицом со стороны северокорейцев был Ким Ен Чхоль, возглавлявший разведуправление генштаба Корейской народной армии, а сейчас занимающий пост зампреда Трудовой партии КНДР.

Затем контакты приостановили в конце второго президентского срока Барака Обамы и восстановили во время президентства Дональда Трампа, когда в 2017 году ЦРУ возглавил Майкл Помпео, пишет Infox.ru.

Напомним, на днях стало известно, что администрация Трампа намерена провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

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Американские СМИ узнали о 10-летнем сотрудничестве ЦРУ и разведки Северной Кореи

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Теги: ЦРУ, сотрудничество, США, КНДР



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