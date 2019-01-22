СМИ: При задержании у Уилана изъяли флешку со списком сотрудников Минобороны

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

Информацию об этом подтвердил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

По данным "Росбалта", во время прошлого визита Уилан договорился о передаче ему списка сотрудников одного из подразделений Минобороны, имеющих отношение к разведывательной деятельности. В отеле "Метрополь" он получил флеш-карту с нужными данными, а через пять минут в номер вошли сотрудники ФСБ, которые задержали иностранца с поличным.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии. Ранее суд принял решение об аресте обвиняемого. Сегодня будет рассмотрена жалоба защиты на арест Уилана. Заседание пройдет в закрытом режиме. На процессе планируют присутствовать консулы Великобритании, США и Канады.