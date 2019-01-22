Экс-начальник колонии подаст на Лошагина в суд после заявлений о вымогательствах за "сексуальную безопасность"

В ГУФСИН прокомментировали заявления уральского фотографа Дмитрия Лошагина, который якобы платил "дань", чтобы его не изнасиловали в колонии.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лошагин, осужденный за убийство своей жены-модели и отбывающий срок в ИК-54 (Новая Ляля) в ходе встречи со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой и ее помощником рассказывает о сексуальном насилии и вымогательствах у него денежных средств "за сексуальную безопасность" бывшим начальником ИК-54 Сергеем Созиновым.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, на видео, которое попало в СМИ, Лошагин рассказывает о фактах, дело по которым было возбуждено еще в 2016 году, а в мае 2018-го арестован бывший заместитель по безопасности и оперативной работе ИК-54 в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий.

Также возбуждены дела против пятерых осужденных по статьям 117 (истязания), 132 (насильственные действия сексуального характера), 111 (умышленный тяжкий вред здоровью) и 163 (вымогательство) УК РФ. Недавно состоялось первое судебное слушание по делу экс-заместителя.

Как отметили в ведомстве, Сергей Созинов, который с июня прошлого года находится на пенсии, уже написал заявление в адрес начальника ГУФСИН по Свердловской области с просьбой провести проверку по факту распространения Лошагиным информации о якобы имевшем место вымогательстве за "сексуальную безопасность".

"Результаты проверки Созинов планирует использовать с целью опровержения информации, которую осужденный Лошагин сообщил омбудсмену, и подать на Лошагина в суд за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию", - подчеркнули в ГУФСИН.

В ведомстве заверили, что по новым фактам, рассказанным Дмитрием Лошагиным, уже проводится проверка.

Напомним, прошлой весной Лошагин хотел перевестись в другую колонию, но суд отказал фотографу.