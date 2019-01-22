Нурмагомедов приедет в Югру и посвятит один день добрым делам

Глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал приезд в город чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Он посетит экономическую столицу Югры в последний день января. Шувалов отметил, что день спортсмен "посвятит добрым делам" – Нурмагомедов посетит Сургутский центр социального обслуживания населения "На Калинке". После этого, в 20.00, он встретится с горожанами в СК "Спарта" (СОК "Энергетик").

Напомним, осенью прошлого года спортсмен стал героем скандала, ему грозило наказание вплоть до лишения титула чемпиона. Причиной стала массовая драка, спровоцированная Хабибом после боя с ирландцем Конором МакГрегором в начале октября. Позже Нурмагомедов обратился к президенту UFC и заявил, что разбил бы его автомобиль, если бы тот не вернул пояс чемпиона.