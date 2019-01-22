СМИ сообщили о разводе Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили

28-летний сын Федора Бондарчука Сергей разводится с дочерью олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Татой. Об этом сообщает Super.

У пары двое детей – 6-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.

Издание отмечает, что Тата уже давно не надевает обручальное кольцо, а из ее аккаунта в Instagram Сергей полностью пропал. Источники сообщают, что пара готовит документы на развод. В отличие от родителей Сергея, Бондарчук-младший и Тата пока не комментируют расставание и не рассказывают, что расстались друзьями.

Напомним, в марте 2016 года после 25 лет брака Федор Бондарчук объявил о расставании с женой Светланой. У пары двое детей – Сергей и Варвара. Почти сразу после известия о разводе Федор стал выходить в свет с молодой пассией – актрисой Паулиной Андреевой.