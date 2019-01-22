СМИ сообщили о разводе Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

СМИ сообщили о разводе Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили

28-летний сын Федора Бондарчука Сергей разводится с дочерью олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Татой. Об этом сообщает Super.

У пары двое детей – 6-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.

Издание отмечает, что Тата уже давно не надевает обручальное кольцо, а из ее аккаунта в Instagram Сергей полностью пропал. Источники сообщают, что пара готовит документы на развод. В отличие от родителей Сергея, Бондарчук-младший и Тата пока не комментируют расставание и не рассказывают, что расстались друзьями.

Напомним, в марте 2016 года после 25 лет брака Федор Бондарчук объявил о расставании с женой Светланой. У пары двое детей – Сергей и Варвара. Почти сразу после известия о разводе Федор стал выходить в свет с молодой пассией – актрисой Паулиной Андреевой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ сообщили о разводе Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей бондарчук-младший, развод, тата мамиашвили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 579

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети