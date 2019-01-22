"Рядом с моргом - высотка?" Екатеринбургу предложили проект реконструкции заброшенной больницы

В Екатеринбурге могут отреставрировать объект культурного наследия "Клиническая больница скорой помощи" и построить рядом с ним новый ЖК в Зелёной роще. Проект подготовило архитектурное бюро "ОСА", а заказчиком является частное лицо, данные которого не разглашаются. Ранее министр строительства Свердловской области Михаил Волков хотел передать землю в собственность строительной компании "ТЭН". Здание принадлежит области, а вот участок под ним - муниципальный. В МУГИСО заявили, что выставлять на торги объект культурного наследия не собираются, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Последний раз фонд имущества региона пытался продать здание заброшенной больницы в 2016 году, но торги не состоялись, поскольку не нашлось желающих. Власти могут столкнуться с рядом проблем из-за того, что здание контролирует управление государственной охраны объектов культурного наследия региона. Снести сооружение так просто не получится.

"Согласование по какой-то территории всегда было с двух сторон - город и область. Больница при этом является объектом культурного наследия, а с ней без согласования с управлением охраны ничего невозможно сделать", - добавили в пресс-службе МУГИСО.

По проекту архитектурного бюро, "здание с трагическим прошлым и неопределенным будущим" можно реконструировать и при этом сохранить камерный масштаб и историческую идентичность. Планируется возвести 75 тыс. кв. м жилья, выделить 23 тыс. кв.м под общее пользование, а под коммерческие площади отдать 5,1 тыс. кв.м.

"В проекте предложена частичная реконструкция улично-дорожной сети, и поэтапный выкуп нескольких соседних участков для ликвидации хозяйственных построек, отрезающих участок от городской активности. Все здания на территории разбиты на три подпроекта", - пишет "ОСА".

Авторы уверены, что главной особенностью концепции является пешеходная улица между главным фасадом бывшей больницы и урбан-виллами, "позволяющая не спеша и по достоинству оценить объект культурного наследия с лучших ракурсов". Архитекторы предложили сразу несколько вариантов застройки.

Главным принципом фасадных решений было сохранение подлинного исторического фасада и запрет на копирование классики.

По плану больницу будут окружать одноэтажные виллы. Также планируется возвести многоэтажный дом. По словам руководителя аналитического отдела риэлторского информационного центра УПН Михаила Хорькова, эта площадка будет пользоваться популярностью.

"Здесь можно спорить на тему конфигурации проекта, объёма и по каким-то другим деталям, но то, что это место достаточно гармонично для жилого проекта - это вполне очевидно. Каких-либо препятствий с точки зрения рынка - нет, место достаточно интересное и будет востребовано. Другое дело, тут могут возникнуть вопросы экономической целесообразности, которая неизбежна. Поэтому надо будет искать компромиссы и решения. Это лишь эскизный проект, подробности пока рано и тяжело комментировать", - сообщил эксперт.

По мнению депутата Законодательно собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, смена власти в Екатеринбурге никак не повлияла на градостроительную политику прежней команды, к которой предъявлялось множество претензий.

"Думали, что в город придёт новая власть и сделает так, что в Екатеринбурге станет меньше точечной застройки и не будут разрушать памятники, а похоже, всё повернулось ещё с большой скоростью. Мы же понимаем, что реконструкция - это вторичное, а самое главное построить и продать в два раза дороже. Жители и всё остальное - вторичное. Это просто заработок. А что касается проекта, то уверен, что им не удастся его воплотить. Одни хотят так, другие эдак, а кто-то спросит жителей - вы хотите жить в таком городе, где рядом с моргом (морг Уральского института кардиологии, - прим.) стоит высотка? Многие, может, и хотят, но я этого не понимаю. Неправильно. Как-то этому надо будет сопротивляться", - резюмировал он.

Напомним, заброшенная больница в центре Екатеринбурга давно стала центром притяжения подростков и асоциальных элементов - бродяг, бездомных, наркоманов и пьяниц. Из-за действий посетителей бывшего лечебного учреждения здание регулярно полыхает, тушение его затруднено из-за горючих перекрытий и хаотически наваленного мусора.