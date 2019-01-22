"Сказка властей про Буратино". В регионах раскритиковали идею "закопать" пенсионные накопления

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время парламентских слушаний раскрыла подробности системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По ее словам, ИПК – это "устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель", которая вдохнет новую жизнь в систему пенсионных накоплений. Однако в регионах оптимизма главы ЦБ не разделяют и подозревают, что очередная пенсионная реформа правительства - это очередной обман народа, передает корреспондент Накануне.RU.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ еще в 2016 году после очередного замораживания отчислений в накопительную часть пенсии. Проект закона планировалось внести до конца 2018 г., но этого не произошло.

Напомним, ИПК предполагает не замену 6% накопительной части, которую сейчас инвестируют НПФ и ВЭБ, на добровольные отчисления работников, а перераспределение платежей. 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии (сейчас только страховая часть формируется у "молчунов", оставивших свои деньги в ПФР). Работнику предложат дополнительно, из своей получаемой на руки зарплаты, отчислять до 6% в накопительную часть.

"Эта система должна быть удобной для гражданина, ей можно будет управлять дистанционно через онлайн-сервисы", - заявила Эльвира Набиуллина.

Однако в регионах оптимизм главы Центробанка не разделяют.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Виктор Сысун отметил, что государству пора "прекратить играть с гражданами в изменение пенсионной системы". Он заявил, что за последние 20 лет государство пытается "играть с пенсионной реформой в различные игры". В качестве примера таких игр народный избранник назвал разделение страховой и накопительной части пенсии, введение софинансирования, при котором гражданин доплачивал к своей пенсии определенную сумму. По словам Виктора Сысуна, правительство постоянно разрабатывает какие-то нововведения, которые на практике не приводят ни к чему хорошему.

"Пора бы в этом вопросе окончательно устаканиться", - заявил депутат, отметив, что изменения пенсионной реформы не должны быть постоянным процессом - по его словам, изменения должны быть разовыми и действовать должны как минимум 50 лет.

Также парламентарий отметил, что ему не вполне понятны предлагаемые новшества.

"Это индивидуальные накопления. С тем же успехом граждане могут откладывать эти деньги и копить их самостоятельно: открывать счет в любом банке. На сегодняшний день вклады, если не ошибаюсь, принимают, порядка по 7-8% годовых. Я не слышал, сколько процентов обещаются государством на эти накопления и чем эта система отличается от того, что у нас создали негосударственный пенсионный фонд, куда была перенаправлена накопительная часть пенсии. На мой взгляд, это перекладывание яиц из одной корзины в другую", - дал свою оценку Виктор Сысун.

Парламентарий Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, комментируя изменения, заявил, что еще не знакомился подробно с проектом, однако он также отметил, что "экспериментов с пенсионной реформой было слишком много".

"Мне кажется, что люди должны сами участвовать в своей судьбе, раз государство им ничего не гарантирует", - заявил депутат. При этом он отметил, что подход к пенсионным начислениям для жителей северных регионов должен быть разным, поскольку одни живут в более комфортных условиях, чем другие.

Экс-кандидат в губернаторы Тюменской области, который также является депутатом тюменского областного парламента Иван Левченко с мнением Владимира Пискайкина не согласен - он отмечает, что поскольку накопления предполагается сделать добровольными, то не имеет никакого значения, где живет человек, на севере или на юге. Однако саму реформу парламентарий подверг жесткой критике. Он заявил, что все пенсионные решения, которые принимает правительство в течение последних 5-10 лет - это "либо глупость, либо против народа".

"Сейчас эти деньги, про которые она [Эльвира Набиуллина - примеч.] говорит, хотят собрать с населения, сказав людям: "Вы их сложите, мы их потом вам выдадим". Вероятность того, что им их потом отдадут - нулевая. Я видел интервью ее, она сказала о том, что это очень хорошие короткие деньги. Она ни слова не сказала о пенсионерах, об увеличении их жизни. Это очередной обман. Государство опять хочет обмануть своих жителей. Как оно это сделало с пенсионной реформой", - заявил парламентарий.

Он напомнил, что дорожает бензин, продукты питания, вырос НДС. "Мы все, когда были маленькие, читали сказку про Буратино. Это равносильно тому, чтобы закопать деньги. Набиуллина просто лучше всех читала эту сказку. Я думаю что, ею она и руководствовалась", - добавил Иван Левченко.

Напомним, Минфин планирует запустить ИПК с 2020 г.