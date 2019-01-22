СМИ: Соглашение с Минфином США позволит Дерипаске списать долги на "сотни миллионов долларов"

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

СМИ: Соглашение с Минфином США позволит Дерипаске списать долги на "сотни миллионов долларов"

Сделка между властями США, Олегом Дерипаской и En+, предусматривавшая снятие санкций с нескольких российских компаний, "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов, пишет The New York Times.

Согласно документу американского минфина, соглашение позволит бизнесмену списать долги в "сотни миллионов долларов", передав часть принадлежащих акций банку ВТБ.

Кроме того, документ "оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях", передает Regnum.

Таким образом, отмечает газета, администрация президента США либо сознательно "отпустила" близкого к Кремлю олигарха, либо вынуждена была сделать это под влиянием "изощренной лоббистской кампании", финансируемой Дерипаской.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. По данным СМИ, для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером.

Позже минфин США подтвердил намерения снять санкции с UC Rusal, "Евросибэнерго" и En+, но против решения выступили демократы. Лидер партии в сенате Чак Шумер заявил, что в текущих условиях нельзя отказываться от источника давления на российское правительство.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Соглашение с Минфином США позволит Дерипаске списать долги на "сотни миллионов долларов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Олег Дерипаска, США, En+



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2019 08:24 Мск Конгресс США проведет голосование против снятия санкций с компаний Дерипаски
Ранее 11.01.2019 02:02 Мск Американские власти подтвердили снятие санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"
Ранее 09.01.2019 20:37 Мск В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски
Ранее 09.01.2019 10:37 Мск В Конгрессе США оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 579

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети