СМИ: Соглашение с Минфином США позволит Дерипаске списать долги на "сотни миллионов долларов"

Сделка между властями США, Олегом Дерипаской и En+, предусматривавшая снятие санкций с нескольких российских компаний, "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов, пишет The New York Times.

Согласно документу американского минфина, соглашение позволит бизнесмену списать долги в "сотни миллионов долларов", передав часть принадлежащих акций банку ВТБ.

Кроме того, документ "оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях", передает Regnum.

Таким образом, отмечает газета, администрация президента США либо сознательно "отпустила" близкого к Кремлю олигарха, либо вынуждена была сделать это под влиянием "изощренной лоббистской кампании", финансируемой Дерипаской.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. По данным СМИ, для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером.

Позже минфин США подтвердил намерения снять санкции с UC Rusal, "Евросибэнерго" и En+, но против решения выступили демократы. Лидер партии в сенате Чак Шумер заявил, что в текущих условиях нельзя отказываться от источника давления на российское правительство.