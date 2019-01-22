В Ханты-Мансийске продолжают софинансировать питание детей в школьных столовых

Ханты-Мансийск не отказывался от своих обязательств по доплате за питание школьников. По информации пресс-службы городской администрации, город по-прежнему, как и планировалось, выделяет на питание школьников 44 рубля. Однако по просьбам родительской общественности меняется принцип организации питания в школах. В ноябре 2018 г. разработано новое школьное меню. Бюджетные средства, направленные на школьные завтраки, выделяются в софинансировании с родительской платой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

"В прошлом году в администрацию поступали просьбы от родителей – улучшить рацион школьного питания. В конце года разработаны новые меню для детей начальных классов и отдельно для школьников старше 12 лет. Меню предполагает более разнообразный ассортимент блюд, увеличение объема порции и фрукты. Изменения обсуждались с родительской общественностью и были поддержаны. Принятые меры позволили увеличить количество питающихся детей в школах относительно данных прошлых лет", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что ранее руководитель департамента образования Югры Алексей Дренин сообщил, что руководство четырех муниципальных образований – Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района приняли решение о перераспределении средств, выделяемых на школьное питание, на другие цели.

При этом в Югорске от своего решения уже отказались - на школьные завтраки муниципалитет будет выделять 44 рубля на ребенка. В Урае после шквала критики также пересмотрели статьи городского бюджета, однако сумма софинансирования там будет еще меньше чем в других городах Югры - в день на одного школьника в муниципалитете собираются выделять всего лишь 20 рублей.

Отметим, что ситуацию с питанием школьников уже взяли на контроль представители ОНФ.