22 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Ханты-Мансийске продолжают софинансировать питание детей в школьных столовых

Ханты-Мансийск не отказывался от своих обязательств по доплате за питание школьников. По информации пресс-службы городской администрации, город по-прежнему, как и планировалось, выделяет на питание школьников 44 рубля. Однако по просьбам родительской общественности меняется принцип организации питания в школах. В ноябре 2018 г. разработано новое школьное меню. Бюджетные средства, направленные на школьные завтраки, выделяются в софинансировании с родительской платой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.
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"В прошлом году в администрацию поступали просьбы от родителей – улучшить рацион школьного питания. В конце года разработаны новые меню для детей начальных классов и отдельно для школьников старше 12 лет. Меню предполагает более разнообразный ассортимент блюд, увеличение объема порции и фрукты. Изменения обсуждались с родительской общественностью и были поддержаны. Принятые меры позволили увеличить количество питающихся детей в школах относительно данных прошлых лет", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что ранее руководитель департамента образования Югры Алексей Дренин сообщил, что руководство четырех муниципальных образований – Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района приняли решение о перераспределении средств, выделяемых на школьное питание, на другие цели.

При этом в Югорске от своего решения уже отказались - на школьные завтраки муниципалитет будет выделять 44 рубля на ребенка. В Урае после шквала критики также пересмотрели статьи городского бюджета, однако сумма софинансирования там будет еще меньше чем в других городах Югры - в день на одного школьника в муниципалитете собираются выделять всего лишь 20 рублей.

Отметим, что ситуацию с питанием школьников уже взяли на контроль представители ОНФ.

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В Ханты-Мансийске продолжают софинансировать питание детей в школьных столовых

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Теги: питание, школьники, льготы, югорск, ханты-мансийск, урай, нижневартовский район, компенсации, плата



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