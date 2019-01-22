У "хозяина" Антипинского НПЗ - новый генеральный директор

В компании "Новый Поток", среди объектов которой – тюменский Антипинский НПЗ, сменился генеральный директор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Должность получил вице-президент по природоохранной деятельности и экологии "Нового потока" Артем Сидоров. На посту президента он сменил покинувшего компанию Андрея Зокина. В новой должности Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач.

Сидоров родился 13 июля 1975 года в Казани. В 2001 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина. Через три года – Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева по специальности "инженер-эколог". В 2001-06 гг. служил в органах внутренних Татарстана. В разное время работал в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана, в 2010-15 гг. даже возглавлял его. В 2015 г. возглавил Росприроднадзор. В сентябре 2018 г. назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии "Нового Потока".