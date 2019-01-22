К поискам пропавших на Среднем Урале туристок подключился Следственный комитет

Историей с пропажей на Среднем Урале двух туристок займется Следственный комитет: в ведомстве организовали проверку.

Напомним, 19 января женщины вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолет. Поисковая операция продолжается уже третьи сутки.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две женщины сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

Сейчас следователями совместно с представителями МЧС, полиции, волонтерами и охотниками устанавливается их точное местонахождение. Также СКР начал проверку по факту случившегося.

Напомним, минувшей ночью пропавшие туристы снова выходили на связь.