22 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В деле задержанного экс-губернатора Зауралья появились новые эпизоды о получении взяток

В отношении бывшего губернатора Курганской области Романа Ванюкова, который сидит в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки, возбуждено два новых уголовных дела по аналогичной статье.

Следствие считает, что Ванюков в прошлом году получил от представителей двух фирм более 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в СКР.

Подробности дачи и получения взяток пока не разглашаются в интересах следствия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Скоро Курганский городской суд рассмотрит ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Роману Ванюкову и Аваку Бабаяну.

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В деле задержанного экс-губернатора Зауралья появились новые эпизоды о получении взяток

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Теги: Роман Ванюков, суд, арест, уголовное дело, взятка



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