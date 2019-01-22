Кризис в Сибае: УГМК придется затопить карьер, от ядовитого газа которого задыхаются жители

В Сибае чиновники заявляют, что нашли решение проблемы с неблагоприятной экологической обстановкой. Впрочем, жители пока не верят ни властям, ни руководству ГОКа, тем более что процесс займет несколько месяцев, а дышать ядовитыми газами приходится уже сейчас.

В ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, в воздухе - постоянное превышение вредных веществ.

Накануне передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида сера – в некоторых районах в 37 раз.

УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Об этом мэр города Рустем Афзалов сообщил 21 января на встрече с общественностью.

Местные жители чрезвычайно взволнованы ситуацией. В ходе встречи из зала доносились реплики: "Отсыпаете, засыпаете…А как нам жить-то?!", "Почему карьер не законсервировали?", "Почему мы должны страдать?".

"Вы темните", - обвиняли горожане власть в предполагаемом сокрытии фактов о работе карьера.

Одна из местных жителей задала вопрос, что ей делать со скотиной. "Нам рекомендуют маски надевать. А скотине мне что, тоже повязки надеть, чтобы этим не дышали?" – возмутилась женщина.

Решение о подтоплении было принято специалистами УГМК, УГОК, учеными из Москвы, Магнитогорска. На это может уйти два-три месяца.

Мэр Сибая успокоил горняков, что это временные меры и жидкость потом будет откачана обратно, чтобы "не потерять предприятие само по себе".

По словам главы администрации города, частично будут подтоплены дно Сибайского карьера и подземные горные выработки залежей Новосибай. Мероприятия будут проводиться на этажах 469 и 549 метров.

В ГУ МЧС по Башкирии рассказали Накануне.RU, как ведется работа: для локализации окислительных процессов на южном борту Сибайского карьера из подземных выработок пробурены три скважины для подачи воды в очаг окислительного процесса. Проложен трубопровод на глубине 469 метров для подачи заливочной смеси в очаг Сибайского карьера.

Отметим, в городе до сих пор действует режим повышенной готовности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, 18 января в ходе рабочей поездки в Сибай врио главы Башкортостана Радий Хабиров побывал на карьере. С ним приехал глава Крыма Сергей Аксенов, находившийся в регионе с визитом. Крым решил не остаться в стороне в этой ситуации. Санатории полуострова готовы безвозмездно принять 500 детей из Сибая, сообщил Аксенов.

Несмотря на это, общественники бьют тревогу с возможным затягиванием ликвидации очага тления руды в карьере. Они предложили ряд мер для минимизации последствий загазованности воздуха. Горожане стали просить администрацию города объявить во всех школах карантин.

По факту загрязнения атмосферы прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Сибай - далеко не первый город, экология которого страдает от работы предприятий УГМК.

Ранее специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области.Там начали погибать реки и леса из-за превышения нормы меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшера и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК. Как минимум, актив УГМК - ОАО "Святогор" уже было оштрафовано за сброс в реки Ивделя загрязненных вод с трех месторождений.

После пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, который принадлежит "медникам", глава города потребовал "убрать убийцу здоровья" и перенести завод на Урал.

Летом 2017 года в Воронеже прошла череда протестных митингов против планов УГМК по строительству никелевого горно-обогатительного комбината на Хопре. В итоге жителям региона пообещали широкое и гласное обсуждение планов компании.