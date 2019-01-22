В Кургане появится завод пищевой пленки, которую будут поставлять на всю Россию

В Кургане построят завод по производству пищевой упаковочной пленки, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей.

Варианты создания нового производства обсудили в правительстве Зауралья, в совещании приняли участие врио губернатора региона Вадим Шумков, промышленник Сергей Муратов и представители французской стороны, которые готовы к поставкам оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Инвестором в этом вопросе как раз выступает Сергей Муратов. По его словам, запуск производства намечен на 2020 год.

Сейчас в России пользуются в основном зарубежной пленкой, но открытие завода в Зауралье позволит заменить ее на отечественный вариант. Инвесторы сообщили, что объем производства превысит 16 тыс. тонн в год. Также удастся создать около 140 новых рабочих мест.