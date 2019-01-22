В Санкт-Петербурге локализован пожар в Арбитражном суде

В Санкт-Петербурге локализован пожар в здании Арбитражного суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в здании по адресу: Суворовский пр., д.50, поступило в 9.35.

По прибытии пожарные установили, что на пятом этаже административного здания в комнате и коридоре происходило горение обстановки на общей площади 12 кв.м.

Понадобилась эвакуация из здания 100 человек. Сведений о пострадавших нет.

В 10.16 было ликвидировано открытое горение.