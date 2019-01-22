В Санкт-Петербурге локализован пожар в Арбитражном суде
В Санкт-Петербурге локализован пожар в здании Арбитражного суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в здании по адресу: Суворовский пр., д.50, поступило в 9.35.
По прибытии пожарные установили, что на пятом этаже административного здания в комнате и коридоре происходило горение обстановки на общей площади 12 кв.м.
Понадобилась эвакуация из здания 100 человек. Сведений о пострадавших нет.
В 10.16 было ликвидировано открытое горение.