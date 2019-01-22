22 Января 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 90%

В Екатеринбурге за прошедшую неделю с 14 по 20 января зарегистрировано 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 90% и на 24% выше уровня предыдущей недели. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в основном болеют взрослые и подростки.
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В целом по Свердловской области зарегистрировано 37,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 16%. Из-за высокой заболеваемости в регионе частично приостановлен образовательный процесс в 56 дошкольных учреждениях – закрыто 59 групп. Также в 19 школах закрыто 33 класса. Полностью на карантин закрыли 4 детских сада - в Красноуфимске, Артях, Богдановиче. Кроме того, закрыты и 4 школы в Слободотуринском городском округе и Богдановиче.

Отметим, что недавно в Каменске-Уральском санврачи высказали опасение по поводу высокой заболеваемости, в результате чего было принято решение о введении карантина по гриппу и ОРВИ во всех организациях города.

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В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 90%

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Теги: ОРВИ, грипп, заболеваемость, карантин



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