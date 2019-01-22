"Строительная борзота": обманутые дольщики "Нового Уктуса" проведут митинг в Екатеринбурге

В ближайшие выходные в Екатеринбурге состоится митинг ЖСК "Новый Уктус 5".

Напомним, ранее обманутые дольщики "Нового Уктуса" выступили с новым коллективным обращением к властям и правоохранительным органам. Застройщиком была компания бывшего депутата-"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс". В дальнейшем возбудили несколько уголовных дел по статье "Мошенничество", а стройку передали новому застройщику - ГК "ТЭН".

Письмо о строительной "борзоте" было адресовано президенту Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и другим официальным лицам. На период выборов людям обещали, что дом будет сдан к концу 2018 года, однако затем Минстрой заявил, что строительство продлится до июля 2019-го.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, митинг пройдет в это воскресенье, 27 января, на площади Труда с 13.00 до 14.00. На нем люди намерены поднять вопросы о банкротстве ЖСК и невыполнении правительством обещаний сдать дом в декабре 2018 года.

Напомним, недавно стало известно, что в Свердловской области остается 11 домов и 897 дольщиков, которые до сих пор ждут свои квартиры.