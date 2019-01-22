Югорский депутат потребовал списать долги региона за газ

Депутат думы Югорска Антон Пантин попросил прокурора Югры Евгению Ботвинкину проверить, возможно ли списать долги жителей округа за газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он описывает чеченский пример, добавляя, что "в Югре долги за газ перед "Газпром межрегионгаз Север" составляют значительную цифру". Он попросил "проверить организацию на исполнение установленных законами и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения Югры, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию".

Напомним, простить долги за газ уже потребовали в Свердловской и Смоленской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии, Прикамье и ряде других регионов. Глава минстроя Владимир Якушев считает эту идею неправильной. Он уверен, что "с точки зрения дисциплины и того, что цифра немалая, и, понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства", поддерживать эту инициативу не стоит.