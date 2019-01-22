22 Января 2019
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Экономика Центральный ФО

ЦБ вошел в капитал "Московского Индустриального банка" для поддержания его финансовой устойчивости

Центробанк вошел в капитал "Московского Индустриального банка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Банк России выступит инвестором кредитной организации, используя средства Фонда консолидации банковского сектора, чтобы повысить финансовую устойчивость "МИнБанка".

"В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России", - говорится в сообщении.

Функции временной администрации по управлению кредитной организацией возложены с 22 января на "управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора".

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы Банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью", - пояснил регулятор. После этого часть активов банка утратила ликвидность, из-за чего резко снизился капитал "МИнБанка".

Отмечается, что банк, занимающий 33 место в банковской системе РФ, продолжает работу в обычном режиме.

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ЦБ вошел в капитал "Московского Индустриального банка" для поддержания его финансовой устойчивости

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Теги: Центробанк, московский индустриальный банк, регулятор, капитал



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