22 Января 2019
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В "Почте России" объяснили, на какие деньги гендиректор купил себе апартаменты в Москве

В "Почте России" заявили, что их гендиректор Николай Подгузов купил дорогостоящую квартиру в Москве после продажи двух других квартир в столице.
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Ранее издание The Insider рассказало, что Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park на улице Ефремова, площадь которых составляет 386 кв.м. По данным издания, недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке ВТБ, а рыночная стоимость жилья может превышать 1 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба "Почты России" в ответ на запрос "Ведомостей", "упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ".

В госкомпании уточнили, что апартаменты учтены в справке о доходах, направляемой в Минкомсвязи, а источником значительной части денег, на которые была куплена недвижимость, помимо ипотеки, стала продажа двух квартир в Москве.

Отметим, что ипотечный калькулятор ВТБ отказывается выдавать расчет для кредита на покупку жилья, "как у Подгузова". Даже при доходах 10 млн руб. в месяц (примерно как у бывшего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова), сайт госбанка отказывается предлагать кредит на сумму свыше 60 млн руб. Расчет производится только в том случае, если первый взнос при условной стоимости квартиры в 1 млрд составит 940 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко отчитала гендиректора "Почты России" Николая Подгузова за запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов.

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В "Почте России" объяснили, на какие деньги гендиректор купил себе апартаменты в Москве

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Теги: Почта России, апартаменты, ипотека



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