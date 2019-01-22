Тоболячка получила 800 тысяч за потерянную на производстве ногу

Тоболячка получила производственную травму и стала инвалидом – потеряла ногу. Она получила за это компенсацию от работодателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления судебных приставов.

Однажды управляющая поручила женщине погрузить на грузовой подъёмник и поднять на верхние этажи матрасы. Им предстояла камерная обработка и дезинфекция. Их уже начали поднимать, когда оборвался трос грузового подъёмника, он упал с высоты третьего этажа. Работница получила тяжелее травмы, позже ей ампутировали ногу.

Тобольский городской суд решил, что бизнесмен, под началом которого работала пострадавшая, должен заплатить ей 800 тыс. руб. компенсации морального вреда. После начала производства приставы выяснили, что у предпринимателя есть 11 машин. Они запретили продавать их. Вскоре деньги поступили тоболячке.