22 Января 2019
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Спорт В России За рубежом

Ласицкене, Шубенков и ещё 40 атлетов получили допуск к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 спортсменов из России в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в числе атлетов, получивших нейтральный статус, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков, а также ряд других спортсменов.

Вероятно, список атлетов в дальнейшем будет пополняться, так как процесс согласования заявок специальной комиссией IAAF продолжается.

Напомним, что по решению IAAF на время отстранения ВФЛА российские легкоатлеты, соответствующие критериям международной организации, могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов (за исключением Дарьи Клишиной) срок действия данного разрешения истек 31 декабря 2018 года.

"Для меня ситуация ясна: пока мы не "зачистим" всю федерацию лёгкой атлетики, начиная с Бутова, Маслакова, причастного к допинговым скандалам, который продолжает тренировать спринтеров, и заканчивая другими, то у нас ничего не изменится, - поделился мнением с Накануне.RU спортивный эксперт, бывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов. - Что касается 42 спортсменов, то я за них искренне рад, но это тоже дополнительная нервотрёпка, собирание бумаг и т.д. Вариантов для них в общем то других на сегодняшний день нет. Будет сессия совета IAAF, посмотрим, что будет на ней, но я пока не вижу оснований, чтоб с нас сняли ограничения. А пока мы так и дальше будем наблюдать наших спортсменов, выступающих без флага и гимна".

коллаж, легкая атлетика, скандал, допинг, спортсмены, чиновники, флаг(2017)|Фото: Накануне.RU

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Ласицкене, Шубенков и ещё 40 атлетов получили допуск к соревнованиям в нейтральном статусе

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Теги: IAAF, ВФЛА, лёгкая атлетика, соревнования, допуск, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Алексей Кустов



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