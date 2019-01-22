Шансов найти выживших нет: спасательная операция в Черном море сменила статус на поисковую

В Росморречфлоте считают, что практически не осталось шансов на то, что в Черном море остались выжившие моряки с горящих кораблей.

Напомним, два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли более 10 человек.

По последней информации, в 6 часов утра спасательная операция сменила статус на поисковую: решение было принято в связи с отсутствием надежды обнаружить выживших. При этом на двух судах, где произошло возгорание, опасность до конца не ликвидирована, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое. В больницах Анапы, Новороссийска и Геленджика выразили готовность принять пострадавших.