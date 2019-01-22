Экономисты прогнозируют рост цен на социально значимые товары из-за повышения НДС

Повышение ставки НДС с 18% до 20% отразится на стоимости социально значимых товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке. Рост налога отразится на стоимости логистики и упаковки этой категории товаров, считает доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман.

Льготная ставка НДС 10% распространяется на ряд продовольственных продуктов (птицеводческая и мясная продукция, исключая деликатесы, растительные масла, молоко, сахар, муках, хлеб, макаронные изделия, овощи, рыба, продукты для диабетиков), товары для детей и медицинская продукция. Ставка для этих товаров останется прежней, однако увеличение НДС влечет за собой повышение расходов на логистику, упаковку, маркетинговые и прочие внешние услуги, объясняет Перельман. Хотя эти расходы не отражаются в графе НДС в чеке, они учитываются продавцами при составлении цен.

"Не стоит ожидать, что расходы, связанные с повышением НДС, для дополнительного стимулирования спроса возьмут на себя продавцы. Издержки на налог им компенсирует покупатель при приобретении товара или услуги", - уверен экономист.

По мнению Перельмана, конечная стоимость продуктов, облагаемых НДС по ставке 20%, повысится на 17–20% за год.

Как сообщало Накануне.RU, потребительские цены в 2018 г. увеличились на 4,3% вместо обещанных Минфином 2,8%. В 2019 г. прогноз по инфляции увеличен из-за роста ставки НДС.