В Свердловской области работник завода получил серьёзные травмы головы

В Серове сотрудник завода получил серьёзные травмы головы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошёл 18 января на производстве публичного акционерного общества "Надеждинский металлургический завод".

Слесарь-ремонтник доменных печей на участке загрузки печи №5 при осмотре скиповой ямы получил удар заслонкой по голове.

"Мужчине поставлен предварительный диагноз - множественные переломы костей черепа и лицевых костей, перелом нижней и верхних челюстей, иные травмы. В настоящее время он госпитализирован в Свердловскую областную больницу в тяжелом состоянии", - добавили в ведомстве.

Серовская прокуратура начала проверку. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.