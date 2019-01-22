В Новосибирске неизвестные взорвали банкоматы, но ушли без денег

Взрыв произошел в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие" (бывшее отделение "Бинбанка") в Первомайском районе Новосибирска.

Пострадавших нет, сообщилРИА Новости представитель главка МВД.

Как сообщают местные СМИ, банкоматы были повреждены, но не вскрыты. Возбуждено уголовное дело.

Источник сообщил, что это не первая попытка взлома - на прошлой неделе неизвестные уже пытались взломать банкоматы.

Летом в Екатеринбурге вынесен приговор подрывнику банкоматов. Он похитил около миллиона рублей.

По данным прокуратуры, мужчина устраивал взрывы с помощью газового баллона. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.