В Красноярском крае раздетая 5-летняя девочка бегала босиком в 30-градусный мороз

В Красноярском крае полицейские спасли 5-летнюю девочку, которая оказалась ночью одна на улице в 30-градусный мороз.

Ребенок был без верхней одежды и босиком, сообщили Накануне.RU в МВД России.

Экипаж ДПС патрулировал улицы поселка Ирбейского - вдруг полицейские увидели маленькую раздетую девочку. Правоохранители забрали девочку в машину и отвезли в больницу.

Оказалось, что мать ребенка ушла на работу, оставив следить за ней старшего брата. Молодой человек увидев, что девочка уснула, ушел из дома. В какой-то момент девочка проснулась, испугалась, что осталась одна, и выбежала на улицу.