В Екатеринбурге почти достроили забор во дворе на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка

В Екатеринбурге продолжается борьба жильцов дома на улице Амундсена, 135 против строительства забора, ставшего причиной массовой драки. Сам забор, между тем, уже почти готов.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

13 января во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор. А через пару дней участники потасовки вновь появились во дворе. Жильцы, опасаясь новых провокаций, опять вызывали правоохранителей.

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, вчера рабочие под охраной "крутых парней" почти закончили установку забора.

"В выходные жильцы установили дежурство до ночи. Не пускали чужие машины: оказалось, что многие водители ставят свои машины у нас во дворе, хотя живут в "Вудсе". Конфликт продолжается, люди уже подали в суд. Ситуация накаляется, но все-таки перешла в более правовое русло. Сейчас собираем деньги, чтобы нанять адвоката", - рассказал житель дома.

По его словам, также планируется провести новую геодезическую съемку: стало известно, что такая съемка проводилась весной 2018 года, но все документы датированы почему-то 2014 годом.

"Размер двора, который у нас "отрезали", подозрительно совпадает с размером автостоянки, которую установили незаконно. Данная площадь выделялась под коммуникации с последующей рекультивацией. Но ее не провели, а сделали стоянку. Сейчас все это начинает выясняться", - отметил Юрий Михайлович.

Он уточнил, что, несмотря на это, строительство забора идет полным ходом.

"Они его уже практически поставили. К ситуации подключились еще два дома - 137-й и 139-й", - добавил житель.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.