В Екатеринбурге почти достроили забор во дворе на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге почти достроили забор во дворе на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка

В Екатеринбурге продолжается борьба жильцов дома на улице Амундсена, 135 против строительства забора, ставшего причиной массовой драки. Сам забор, между тем, уже почти готов.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

13 января во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор. А через пару дней участники потасовки вновь появились во дворе. Жильцы, опасаясь новых провокаций, опять вызывали правоохранителей.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, вчера рабочие под охраной "крутых парней" почти закончили установку забора.

"В выходные жильцы установили дежурство до ночи. Не пускали чужие машины: оказалось, что многие водители ставят свои машины у нас во дворе, хотя живут в "Вудсе". Конфликт продолжается, люди уже подали в суд. Ситуация накаляется, но все-таки перешла в более правовое русло. Сейчас собираем деньги, чтобы нанять адвоката", - рассказал житель дома.

По его словам, также планируется провести новую геодезическую съемку: стало известно, что такая съемка проводилась весной 2018 года, но все документы датированы почему-то 2014 годом.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

"Размер двора, который у нас "отрезали", подозрительно совпадает с размером автостоянки, которую установили незаконно. Данная площадь выделялась под коммуникации с последующей рекультивацией. Но ее не провели, а сделали стоянку. Сейчас все это начинает выясняться", - отметил Юрий Михайлович.

Он уточнил, что, несмотря на это, строительство забора идет полным ходом.

"Они его уже практически поставили. К ситуации подключились еще два дома - 137-й и 139-й", - добавил житель.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге почти достроили забор во дворе на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: забор, Амундсена, драка, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2019 15:43 Мск "Атомстройкомлекс" установил новую детскую площадку взамен поврежденной при строительстве забора в Екатеринбурге
Ранее 15.01.2019 11:07 Мск "Приезжала полиция": в Екатеринбурге продолжается противостояние из-за строительства забора во дворе дома
Ранее 14.01.2019 08:38 Мск "Все из-за этого забора". Во дворе дома в Екатеринбурге произошла массовая драка
Ранее 18.12.2018 16:12 Мск "Атомстройкомплекс" установит новую детскую площадку взамен поврежденной при строительстве забора в Екатеринбурге
Ранее 17.12.2018 16:10 Мск В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс", чтобы огородить новый ЖК, начал строить забор на детской площадке
Ранее 27.08.2014 09:16 Мск Жители УНЦ грудью встали на защиту лесопарка: "лесорубы" устроили драку с екатеринбуржцами
Ранее 13.08.2014 16:21 Мск Лесу на УНЦ быть? Прокуратура подала иск в суд и требует признать постановление "серого дома" о застройке незаконным
Ранее 05.08.2014 16:07 Мск "Митинг против строительной мафии": в Екатеринбурге защитники парка на УНЦ снова выйдут на площадь
Ранее 24.07.2014 11:45 Мск Екатеринбуржцы пикетировали "серый дом" и требовали отставки Якоба: жители УНЦ грудью встали на защиту леса
Ранее 22.07.2014 15:55 Мск В Екатеринбурге пикетируют "серый дом": жители УНЦ выступают против вырубки парка
Ранее 01.10.2012 15:02 Мск Жители УНЦ попросят губернатора проверить законность застройки лесного массива в районе улиц Разливная - Амундсена. ФОТО, ВИДЕО

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 573

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети