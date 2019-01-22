Директор челябинского ЧОПа не платил зарплату своим охранникам

На Южном Урале директор охранного предприятия "Скорпион - Урал 2" не платил своим сотрудникам зарплату.

Долг составил почти 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Директор мог заплатить, потому что на счетах компании были деньги, однако этого не сделал. В итоге 26 сотрудников остались без денег.

В ходе расследования уголовного дела мужчина добровольно выплатил долги в сумме 205 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд.