22 Января 2019
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Общество Челябинская область

Директор челябинского ЧОПа не платил зарплату своим охранникам

На Южном Урале директор охранного предприятия "Скорпион - Урал 2" не платил своим сотрудникам зарплату.

Долг составил почти 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Директор мог заплатить, потому что на счетах компании были деньги, однако этого не сделал. В итоге 26 сотрудников остались без денег.

В ходе расследования уголовного дела мужчина добровольно выплатил долги в сумме 205 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

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Директор челябинского ЧОПа не платил зарплату своим охранникам

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Теги: ЧОП, охранники, зарплата, долги, Скорпион - Урал 2, уголовное дело



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