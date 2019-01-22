Повышенная концентрация кокаина в британской Темзе сделала угрей гиперактивными

Повышенная концентрация кокаина в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона взяли пробы воды у стоков здания парламента.

Анализ показал наличие в водах реки большого количества наркотических веществ, что делает угрей гиперактивными.

Уточняется, что наркотик попадал в реку из городских очистных сооружений, а туда при мочеиспускании, сообщает Regnum.

Согласно данным экспертов, уровень употребления кокаина в Великобритании находится на самом высоком уровне по сравнению с другими странами Европы.

Ранее выяснилось, что экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон оказался заядлым наркоманом: в юности он был членом студенческого клуба курителей марихуаны, а после вместе с супругой баловался кокаином.

До этого бывший вице-спикер Палаты лордов Джон Сьюэл был вынужден уйти в отставку после того, как в СМИ появился ролик, на котором он в окружении двух путан нюхает кокаин. Издание The Sun публиковало снимки с секс-вечеринки.