22 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Повышенная концентрация кокаина в британской Темзе сделала угрей гиперактивными

Повышенная концентрация кокаина в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона взяли пробы воды у стоков здания парламента.

Анализ показал наличие в водах реки большого количества наркотических веществ, что делает угрей гиперактивными.

Уточняется, что наркотик попадал в реку из городских очистных сооружений, а туда при мочеиспускании, сообщает Regnum.

Согласно данным экспертов, уровень употребления кокаина в Великобритании находится на самом высоком уровне по сравнению с другими странами Европы.

Ранее выяснилось, что экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон оказался заядлым наркоманом: в юности он был членом студенческого клуба курителей марихуаны, а после вместе с супругой баловался кокаином.

До этого бывший вице-спикер Палаты лордов Джон Сьюэл был вынужден уйти в отставку после того, как в СМИ появился ролик, на котором он в окружении двух путан нюхает кокаин. Издание The Sun публиковало снимки с секс-вечеринки.

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Повышенная концентрация кокаина в британской Темзе сделала угрей гиперактивными

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Теги: темза, кокаин, угри



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